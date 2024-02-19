Beşiktaş'tan sürpriz Joe Worrall kararı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ara transfer döneminde flaş hamleler yaptı. Kadrosuna önemli isimleri takviye eden siyah-beyazlılar İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

İngiliz stoper gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlardan tam not alan Worrall, teknik direktör Santos'un da güvenini kazandı. Yönetim, oyuncunun bonservisini almak için önümüzdeki ay harekete geçecek.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla 2 karşılaşmaya çıkarken toplamda 91 dakika sahada kaldı.