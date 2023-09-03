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Spor

Beşiktaş'tan sürpriz karar! Besar Gudjufi'nin lisansı çıkartıldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşma öncesinde büyük bir sürprize imza attı. Siyah beyazlı ekip, Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin lisansını çıkarttı.

Fanatik3 Eylül 2023 Pazar 10:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sürpriz karar! Besar Gudjufi'nin lisansı çıkartıldı
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Süper Lig'de ilk hafta maçında Karagümrük'Ü 1-0 yenen ardından Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa maçı nedeniyle geçtiğimiz hafta lig maçı oynamamıştı. UEFA Konferans Ligi'nde ise Play-Off turunda Dinamo Kiev'i eleyen siyah beyazlılar, gruplara kalmayı başarmıştı. D grubuna düşen Kara Kartal, Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile eşleşmişti.

Bu akşam Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maç öncesi ise bir sürprize imza attı. Siyah beyazlılar, Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin lisansını resmen çıkarttı.

2021 yılında Belasica'dan Beşiktaş altypısına kazandırılan Gudjufi'nin lisansı çıktı. Makedonya'nın U15,17, 18 ve 19 milli takımlarında oynayan Gudjufi, hücumun sol kanadında oynuyor.

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