Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş yönetimi transferin bitimine 4 gün kala kanat arayışlarına hız verdi. N'Koudou başta olmak üzere listedeki isimler için son bir hamle yapan Siyah- Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Liverool'da forma şansı bulamayan eski F.Bahçeli Lazar Markovic teklif edildi.

İLK KEZ GÜNDEME GELDİ

Daha önce hiç gündeme gelmeyen Sırp futbolcunun durumunu inceleyen yöneticiler Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra bu oyuncuyu da listelerine aldılar. Markovic için Liverpool'la görüşülecek.

HEDEF ÜCRET ÖDEMEDEN ALMAK

Liverpool'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda biteceği için Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bedelsiz almayı planladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim Liverpool'la görüşme kararı aldı.