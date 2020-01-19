İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Rizespor'un kalecisi Gökhan'ın peşinde
Spor

Beşiktaş Rizespor'un kalecisi Gökhan'ın peşinde

Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Karius'un yerine Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki Gökhan'ın peşine düştü.

19.01.2020  14:57 - Güncelleme: 19.01.2020  14:57

Ara transfer döneminde 'limit' sorunu nedeniyle istediği oyuncularla yapılacak görüşmeleri rafa kaldırmak zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, 2020-21 dönemi için kolları sıvadı.

Kiralık sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitecek olan kaleci Karius için 8.5 milyon euro'luk hakkını kullanmama kararı alan siyah-beyazlı yönetim, onun yerine bir sonraki sezon gelmesi muhtemel yabancı sınırlamasını da düşünerek yerli kaleciye yöneldi. İlk hedefin ise Rizespor'da forma giyen Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.

Abdullah Avcı'nın da yerli kaleciden yana tavır koyduğu ancak yönetimin önüne getirdiği Sinan Bolat ile eski öğrencisi Volkan Babacan isimlerini ayaklarını iyi kullanamadıkları için reddettiği bildirildi. Avcı'nın Gökhan'ı da bu konuda fazla yeterli bulmamasına rağmen 25 yaşında olması ve halen gelişmeye devam etmesi nedeniyle tercih ettiği gelen haberler arasında.

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış
Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış

Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası
Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası

Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası

'Anlaşma onları çıldırttı' dedi, sert tepki gösterdi: Oyunu yanlış oynuyor
'Anlaşma onları çıldırttı' dedi, sert tepki gösterdi: Oyunu yanlış oynuyor

'Anlaşma onları çıldırttı' dedi, sert tepki gösterdi: Oyunu yanlış oynuyor

12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!
12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!

12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.