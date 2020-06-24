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Spor

Beşiktaş'tan taktik antrenmanı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA24 Haziran 2020 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:36
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Küçük oyunlar sonrası 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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