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Spor

Beşiktaş'tan taktik çalışması

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:59
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde; basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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