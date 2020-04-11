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Spor

Beşiktaş'tan Talisca açıklaması!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah beyazlı kulübün transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taraftarın kendilerinden transfer beklediğini ancak kaynak yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Dalgakıran, Brezliyalı yıldız Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönme ihtimalini de değerlendirdi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:54 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 23:54
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah beyazlı kulübün Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kulübün transfer çalışmalarına değinen Dalgakıran, kaynak yaratmaya çalıştıklarını belirtirken altyapıya vurgu yaptı ve şöyle konuştu: "Geçmişte olduğu gibi biz yıldızları yaratalım. Daha önceden yıldızlaşmış isimlere kaynağımız yok. Yıldızları yaratmaya çalışalım. Hep birlikte bunu yapalım."

TALİSCA HAKKINDA

Talisca isminin ısrarla yazıldığını belirten Dalgakıran mali sıkıntılara vurgu yaptı ve, "Beşiktaş'ın bu yılki futboldaki bütçesi 56 milyon Euro'ydu. TFF yeni kurallara göre dedi ki, önümüzdeki sene bunu 35 milyona düşüreceksiniz. Yoksa küme düşme ve puan silme de dahil yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

Bütçeyi 20 milyon Euro düşürmek zorunda olduklarını belirten Dalgakıran, "Bir yandan da 3 milyarı geçen borcumuz var. Bütün gelirler bankalara gidiyor, oradan tek kuruş gelir alamıyoruz. 6-7 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken borç var. Durumu daha açık nasıl anlatabiliriz?" ifadelerini kullandı.

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