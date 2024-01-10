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Spor

Beşiktaş'tan taraftarına çağrı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki ilk maçları olan Fatih Karagümrük mücadelesi için taraftarlarına 'tribünleri dolduralım' çağırısında bulundu.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 23:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan taraftarına çağrı
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Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıkacağı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında taraftarlarını tribünleri doldurmaya davet etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Portekizli teknik adam yönetimindeki ilk maçına 13 Ocak Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da çıkacağı hatırlatılarak, "Hem teknik direktörümüz Fernando Santos'a hoş geldin demek hem de takımımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu doğu alt tribünde boş koltuk bırakmıyoruz. Doğu alt tribündeki 2 bin 467 adet bileti tek fiyat uygulamasıyla 600 liradan satışa sunuyoruz. Haydi büyük Beşiktaş taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında Tüpraş Stadyumu'nda buluşalım." denildi.

Biletlerin yarın satışa sunulacağı bildirildi.

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