Beşiktaş'tan taraftarlara çağrı: ''Vazgeçin''

12 Mart 2020 Perşembe 22:41 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 22:41

Beşiktaş, taraftarların Galatasaray derbisi öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacağı yönünde bir açıklama yapmasının ardından çağrıda bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlarından organizasyondan vazgeçmelerini istedi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

Ancak;

Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır.