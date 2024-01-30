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Spor

Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye soru!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, hakem kararlarıyla ilgili TFF ve MHK'ye başvuruda bulundu.

30 Ocak 2024 Salı 23:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye soru!
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Beşiktaş Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili TFF ve MHK'ye çarpıcı bir başvuruda bulundu.

A Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı takım, TFF ve MHK'ye Rashica ve Salih Uçan'ın pozisyonlarıyla ilgili VAR'ın farklı yetki kullanımının sebebini sordu.

Beşiktaş, Sivasspor ve Adana Demirspor maçlarının ardından hakem kararlarına ciddi şekilde tepki göstermişti.

FEYYAZ UÇAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Sivasspor maçı sonası basın mensuplarına konuşan Feyyaz Uçar, "Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!" ifadelerini kullanmıştı.

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