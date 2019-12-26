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Spor

'Savcılığa gideceğiz'

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği TFF'nin verdikleri süre içinde cevap vermemesi üzerine 1 gün daha ek süre verdiklerini ve aksi takdirde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

26.12.2019  19:37 - Güncelleme: 26.12.2019  19:37

Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği yazıda,"24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız." denirken, "24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başt anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle, yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bukunulacağının bilinmesini talep ve beyan ederiz" ifadeleri yer aldı.

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