Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için TFF'ye çağrıda bulundu.
Beşiktaş'ın açıklamasında TFF hesabı etiketlenerek, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri
20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"