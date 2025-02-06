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Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: Talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın saatinde değişikliğe gidilmesine ilişkin TFF'ye çağrıda bulundu.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: Talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?
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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için TFF'ye çağrıda bulundu.

Beşiktaş'ın açıklamasında TFF hesabı etiketlenerek, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"

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