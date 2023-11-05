Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı.

İlk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

VAR'ı bir müddet bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.