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Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar paylaşılan yazıda 'Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!' yorumunu yaptı.

5 Kasım 2023 Pazar 20:22 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Tiyatronuzun finalini biz yapacağız
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Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı.

İlk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

Beşiktaş hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

VAR'ı bir müddet bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.

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