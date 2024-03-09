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Spor

Beşiktaş'tan transfer atağı! 4 futbolcuya yakın markaj

Gelecek sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş sezon sonunda 10 futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip gidecek bu isimlerin yanı sıra takıma 4 kaliteli oyuncuyu katmak istiyor. İşte Beşiktaş'ın listesindeki o 4 yıldız...

Sabah9 Mart 2024 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan transfer atağı! 4 futbolcuya yakın markaj
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Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına başladı. Yönetim, teknik direktör Fernando Santos ile görüşmesinde 10 yabancının gönderilip yerlerine 4 transfer yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

Beşiktaş'ta doğrudan 11'de oynayıp, takıma fayda sağlayacak kaliteli oyunculara gidilecek. Bu kapsamda Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıp yerine santrfor alınacak, Ante Rebic'i gönderip sol kanat takviyesi yapılacak. Ayrıca stoper için de görüşmelerin sürdüğü ve orta sahaya da bir yabancı oyuncu düşünüldüğü ifade edildi.

BEN YEDDER VE MARTİAL TAKİPTE

Siyah-beyazlıların listesinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerin dikkat çektiği belirtildi.

Savunma için Union Berlin'in tecrübeli stoperi Robin Knoche ve Atletico Madrid'den ayrılacak Stefan Savic'in öne çıktığı öğrenildi.

Hücuma kalite sağlamak adına da Monaco ile kontratı son bulacak Wissam Ben Yedder ile Manchester United'dan ayrılacak Anthony Martial'in durumlarının yakından takip edildiği vurgulandı.

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