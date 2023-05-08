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Spor

Beşiktaş'tan transfer atağı! 5 isim imzalıyor

Şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta gözler bir yandan da gelecek sezon için yapılacak olan takviyelere çevrildi. Gelecek sezon için en az 5 transfer yapmak isteyen Kartal'da transfer yapılacak mevkiler belli oldu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan transfer atağı! 5 isim imzalıyor
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Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve inadını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapmaya başladı. Beşiktaş yeni sezon öncesi en az 5 transfer kararı aldı ve takviye yapılacak mevkileri belirledi.

BEŞİKTAŞ EN AZ 5 TRANSFER YAPACAK

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu dahilinde transfer hedeflerini belirleyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde en az 5 futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. TRT Spor'un haberine göre yerli ve yabancı futbolculardan oluşan geniş bir havuz oluşturan Siyah-Beyazlılar, yabancı kuralının netleşmesiyle birlikte harekete geçecek.

Defans hattına lider özellikte ve deneyimli en az 1 transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, bunun yanı sıra orta sahaya 6 ve 8 numara takviyesi de yapacak. Siyah-Beyazlılar sol kanat ve forvet transferi de düşünüyor.

Beşiktaş'ın transfer politikasında takımda yaşanacak olan ayrılıklar da belirleyici etken olacak.

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