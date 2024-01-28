Kartal'dan sürpriz golcü hamlesi. Aboubakar'ın ayrılma ihtimali konuşulurken, Beşiktaş forvet takviyesi yapmak amacıyla Angolalı sürpriz bir ismi gündemine aldı. Mısır'ın Al İttihat takımında forma giyen Mabululu, Siyah-Beyazlılar'ın Afrika Kupası'nda yakından takip ettiği bir oyuncu. Şu ana kadar Angola ile iyi bir performans sergileyen Mabululu, Mısır Ligi'nde de 7 maçta 6 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

AVRUPA'DA HİÇ OYNAMADI

Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğini doğrulayan İskenderiye Al-Ittihad Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Moselhi, ülke basınına şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş bizimle Mabululu hakkında dostane bir şekilde konuştu. Ancak resmi bir teklif henüz yapılmadı. Oyuncuyla temasta olan başka takımlar da var." Transfermakt değeri 800 bin euro olarak gözüken 31 yaşındaki Angolalı oyuncu daha önce Avrupa'da hiç forma giymedi.