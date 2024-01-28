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Spor

Beşiktaş'tan transfer bombası! Aboubakar'ın yerine Mabululu

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah beyazlı ekip, Mısır'ın Al İttihat takımında forma giyen Mabululu'yu kulübüne sordu. İşte detaylar...

Akşam28 Ocak 2024 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan transfer bombası! Aboubakar'ın yerine Mabululu
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Kartal'dan sürpriz golcü hamlesi. Aboubakar'ın ayrılma ihtimali konuşulurken, Beşiktaş forvet takviyesi yapmak amacıyla Angolalı sürpriz bir ismi gündemine aldı. Mısır'ın Al İttihat takımında forma giyen Mabululu, Siyah-Beyazlılar'ın Afrika Kupası'nda yakından takip ettiği bir oyuncu. Şu ana kadar Angola ile iyi bir performans sergileyen Mabululu, Mısır Ligi'nde de 7 maçta 6 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

AVRUPA'DA HİÇ OYNAMADI

Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğini doğrulayan İskenderiye Al-Ittihad Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Moselhi, ülke basınına şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş bizimle Mabululu hakkında dostane bir şekilde konuştu. Ancak resmi bir teklif henüz yapılmadı. Oyuncuyla temasta olan başka takımlar da var." Transfermakt değeri 800 bin euro olarak gözüken 31 yaşındaki Angolalı oyuncu daha önce Avrupa'da hiç forma giymedi.

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