Trendyol Süper Lig'de oynadığı 22 maçta kalesinde 30 gol gören Beşiktaş, savunmadaki krizi bir an önce çözmek istiyor. Bu karşılaşmalarda 15 farklı defans hattıyla başlayan Kara Kartal, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda stoper hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar'da öne çıkan iki isim var; İspanyol ekibi Girona'nın 28 yaşındaki Portekizli stoperi Domingos Duarte ve Fiorentina'nın 29 yaşındaki Kolombiyalı'sı Yerry Mina.

HEDEF BONSERVİS ÖDEMEMEK!..

İspanya La Liga'da 11 karşılaşmada toplamda 762 dakika süre alan ve Kral Kupası'nda da 2 mücadeleye çıkıp 1 kez ağları sallayan Domingos Duarte'nin piyasa değeri 3 milyon euro. Daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Portekizli futbolcuyu vatandaşı olan teknik direktör Fernando Santos da yakından tanıyor. Estoril ve Sporting'de eğitim alan 1,92'lik savunmacı, 3 kez de Portekiz Milli Takımı'nda oynadı. Kara Kartal, bu futbolcuyu bedelsiz olarak almaya çalışıyor. Yerry Mina'nın kontratı ise sezon sonunda bitecek.

LASCELLES'İ BIRAKMIYORLAR

Sezon başı imza attığı Fiorentina'da yalnızca 187 dakika oynayan Kolombiyalı Yerry Mina ise bonservisini alıp gelebilir. Ancak futbolcuya Yunanistan'ın büyük takımlarından Olympiakos da istiyor. Siyah beyazlılar, bu transferde önemli bir rakiple mücadele halinde. Öte yandan Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan Jamaal Lascelles'i ise kulübü Newcastle United bırakmıyor. İngiltere Premier Lig ekibi, düzenli oynayan deneyimli savunmacıya yakın zamanda zamlı ve uzun soluklu bir sözleşme sundu...