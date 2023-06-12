Beşiktaş'tan transfer bombası! Yıldız oyuncu hayırlı olsun

Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş, stoper takviyesi için ciddi uğraş veriyor. Beşiktaş, Serie A takımlarından Verona'nın İsveçli stoperi Isak Hien'i gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN ISAK HIEN'E 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş gelecek sezonun yapılanmasını kurmaya başladı, Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Verona'nın İsveçli oyuncusu Isak Hien için 6 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptı

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ISAK HIEN'E ONAY

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Isak Hien için onay verdiği ifade edilirken siyah-beyazlılar, bu hafta içinde Verona ile tekrar masaya oturacak.

İsmi daha önce başka Türk takımları ile anılan Isak Hien, 24 yaşında ve 1.91 boyunda. Isak Hien, 5 kez İsveç Milli Takım formasını da giydi.

Sağ ayaklı olan Isak Hien hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İsveçli yıldız isim bu sezon Hellas Verona forması ile tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada forma giydi. Isak Hien oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.