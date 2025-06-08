Sezonu kupasız bir şekilde 4. sırada tamamlayarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için yoğun mesai harcıyor.

Orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia Calcio forması giyen Salvatore Esposito'yu gündemine aldı.

24'lük oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve daha büyük bir takımda oynamak istediği iddia edildi.

Siyah beyazlıların yanı sıra Bologna ve Palermo da genç futbolcuyla yakından ilgileniyor.

DEĞERİ VE PERFORMANSI

Spezia'da sezonu 37 maçla kapatan Esposito, 7 gol ve 10 asistle katkı sağladı. Oyuncunun piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor

RACİC KALABİLİR

Listedeki diğer isim ise tapusu İtalyan ekibi Sassuolo'da olan Uros Racic. Sırp orta saha, sezonu Braga'da kiralık olarak geçirdi. Portekiz ekibi, 2.5 milyon euro bedelle oyuncunun tapusunu alma hakkına sahip. Portekiz Ligi'nde 14 karşılaşmaya çıkan Racic, 3 gol ve 1 asistle oynadı. İtalya'da çıkan haberlere göre; Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Braga'nın hamlesini bekliyor.