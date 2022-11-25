Beşiktaş'tan transfer harekatı! Katar'dan, Dolmabahçe'ye...

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da gündemdeki isimlerden biri de Takuma Asano'ydu. Yıldız oyuncu, önceki gün Dünya Kupası'nda Japonya'nın, Almanya karşısında elde ettiği müthiş zaferde galibiyetin mimarı oldu. Deneyimli sağ kanat oyuncusu, 57. dakikada oyuna girerken, 83. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydedip, takımının aldığı 3 puanın mimarı oldu. Ayrıca performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandırılacak.

Deneyimli sağ kanat oyuncusu, 57. dakikada oyuna girerken, 83. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydedip, takımının aldığı 3 puanın mimarı oldu. Ayrıca performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandırılacak. Beşiktaş yönetimi, Asano'nun transferini Dünya Kupası sona ermeden önce bitirmek istiyor.