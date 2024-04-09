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Spor

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Listede 6 yıldız var

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda Samet Aybaba, 6 ismi izlemek için yurt dışına çıkacak. İşte detaylar...

Sabah9 Nisan 2024 Salı 09:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Listede 6 yıldız var
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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-beyazlıların bu konudaki en yetkili isimlerinden biri olan Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da oyuncu izlemeye bayramda da ara vermeden devam edecek.

DORTMUND-ATLETICO MAÇINI İZLEYECEK

Cumartesi günü Dortmund ile Stuttgart arasında oynanan Bundesliga maçını izlemek için Almanya'ya giden Beşiktaş futbol direktörü Samet Aybaba hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid-Dortmund sonra da Benfica-Marsilya maçlarını izleyecek.

Edin Terzic'in çalıştırdığı Dortmlund'dan sezon sonunda satışa çıkarılacakları iddia edilen Salih Özcan ile Emre Can'ın yanı sıra sözleşmeleri biten Marco Reus ile Mats Hummels takibe alındı. İspanyol ekibi A.Madrid'de de son dönemde Beşiktaş'la anılan Stefan Savic görev yapıyor.

MİLLİ YILDIZI DA İZLEYECEK

Aybaba, Benfica'da kadro dışı bırakıldığı Casa Pia maçından sonra Chaves (8) ve Sporting (1) toplamda 9 dakika forma giyen Orkun Kökçü'yü de izleyecek.

Samet Aybaba ardından hazırlığı detaylı raporu yönetime sunacak.

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