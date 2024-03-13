Beşiktaş, ara transfer döneminde yaptığı dikkat çekici hamlelere yaz aylarında da devam etmeyi planlıyor. Siyah beyazlılar, transferde elini çabuk tutmak istiyor. Kara Kartal, transferdeki hedeflerini şimdiden belirlemiş durumda. Beşiktaş'ta gündeme gelen isimler için görüşmelerin başlaması bekleniyor.

JESPER DALAND GÜNDEME GELDİ

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon yapılanması için temaslar sıklaştırıldı. Siyah beyazlıların bu doğrultuda Cercle Brugge'ün 24 yaşındaki Norveçli stoperi Jesper Daland'ın peşine düştüğü bildirildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Vigor altyapısında yetişen Jesper Daland daha sonra Stabaek ve Start formaları giydi. Cercle Brugge, 2021- 2022 sezonu başında 1 milyon Euro bedelle Jesper Daland'ı renklerine bağladı. Jesper Daland'ın Cercle Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

SANCHES YENİDEN RADARDA

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Portekizli yıldız Renato Sanches hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Kulübü Paris Saint-Germain'de gözden düşen ve bu nedenle Roma'ya kiralanan yıldız oyuncu, sezon sonunda Fransa'ya geri dönecek. Roma'nın şu anda sakatlığı bulunan Sanches'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı netleşti. PSG'nin sezon sonu için aldığı bu karar, Kartal'ın rotasını yeniden Sanches'e çevirmesini sağladı. İkinci kez Fransız ekibiyle temasa geçen siyah beyazlıların, 26 yaşındaki merkez orta saha için PSG yönetimi ile yeniden görüşme yaptığı ve önümüzdeki günlerde bir araya gelineceği ifade edildi.

MALİ ŞARTLAR...

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Sanches'i çok istiyor. Ara transfer döneminde de adı sık sık siyah beyazlılarla anılan 26 yaşındaki oyuncu, mali şartlar sebebiyle Beşiktaş'a imza atamamıştı.