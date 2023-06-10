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Spor

Beşiktaş'tan transfere 250 milyon TL'lik bütçe

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlamaya hazırlanan Beşiktaş, transfere 250 milyon TL'lik bütçe ayırdı.

Fanatik10 Haziran 2023 Cumartesi 13:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan transfere 250 milyon TL'lik bütçe
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Beşiktaş geride bıraktığımız sezonun başında kazandırılan Romain Saiss, Valerien Ismael sonrasında Kara Kartal'da teknik direktörlük görevini devralan Şenol Güneş'le uyum sorunu yaşamıştı.

Son dönemde bu problemi aşsa da ayrılma kararı alan Saiss, bu düşüncesini lig biter bitmez yönetimle yeniden paylaştı. Başarılı stoper için devre arasında Nottingham Forest'ten gelen 2.5 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren Beşiktaş'ın, oyuncunun ayrılma talebi sonrasında fiyatını 4 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi. Faslı futbolcunun temsilcisinin bu gelişme sonrasında Premier Lig'den talip olan kulüplerle görüşmelere başladığı kaydedildi.

YENİ SEZONDA BAZI İSİMLERİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen isimlerin başında Jackson Muleka geliyor. Geçen sezona iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında performansı hep geriye doğru giden Muleka, son olarak 9 ay sonra Konyaspor karşısında golle buluşmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş'in beklentilerinin altında kalan Demokratik Kongolu hücumcu için de satış kararı çıktı. Arap kulüplerinin radarındaki Muleka için yönetim, 6 milyon Euro değer belirledi.

GELİR TRANSFERE AYRILACAK

Saiss ve Muleka'dan 10 milyon Euro gelir elde etmeyi planlayan yönetim, yaklaşık 250 milyon TL'lik bütçeyi direkt olarak transferde kullanmayı amaçlıyor. Önceki gün Vodafone Park'ta yaptığı açıklamada 6 transfer yapmayı planladıklarını belirten başkan Ahmet Nur Çebi, bu 2 oyuncudan gelecek gelirle birlikte hızlı şekilde yeni takviyeleri yapmayı planlıyor.

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