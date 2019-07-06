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Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması

Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Tyler Boyd ile anlaştıklarını açıkladı ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Transferin en sessiz takımlarından biri olmasıyla eleştirilen ve dün gece Tyler Boyd ile kulübü Guimares'le her konuda anlaşan Beşiktaş'ta taraftarların içine su serpecek açıklamalar geldi.
 
Boyd ile anlaştık
 
A Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, yaptığı açıklamalarla camiaya umut dağıttı. Transfer çalışmalarının sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini belirten tecrübeli yönetici "İnce eleyip sık dokuyoruz, transferde paraları saçmak istemiyoruz. Ancak umutsuzluğa kapılacak bir durum yok ortada. İlk transferimizi Adem Ljajic'in bonservisini alarak yapmıştık, şimdi de Boyd'la anlaştık. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zamanda kadroya yeni isimler dahil olacak" ifadelerini kullandı.
 
Hoca faktörü
 
Abdullah Avcı ile çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Kavalcı, "Hocamız, Beşiktaş kültürüne çok uygun bir teknik adam. Herkesle diyaloğu oldukça iyi. Kendisi bize ihtiyacı olan mevkiiler için raporunu verdi. Biz de scout ekibimiz ve transfer heyetimizle birlikte çalışıyoruz. Beşiktaş için en uygun ve en faydalı isimleri takıma kazandırmak için uğraşıyoruz" dedi. Transferinde mutlu sona ulaşılan Tyler Boyd'un da Avcı'nın istediği isimlerden biri olduğu bilgisini veren Kavalcı "Hocamız Boyd'un faydalı olacağı görüşünde. Çünkü forvetin her bölgesinde oynayabiliyor. Üstelik yaşı da genç. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilecek kaliteli bir oyuncu" diye konuştu.
 
Boyd'da mutlu son
 
Beşiktaş kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşmeler sonucunda 24 yaşındaki ABD'li yıldızın bonservisine sahip olan Portekiz'in Guimares kulübü iknâ edildi. Siyah-beyazlılar Boyd için Guimares'e 2,4 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. İlk ödeme 10 Temmuz tarihinde 1 milyon avro olacak, geri kalan 1,4 milyon avro üç eşit takside bölünecek. Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan ve forvetin her bölgesinde oynayabilen Boyd'un Beşiktaş'tan kazanacağı yıllık ücret ise 1,2 milyon avro.
 
(Türkiye)
 

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