Beşiktaş'tan VAR tepkisi!

Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Maçın 63. dakikasında Antalyasporlu futbolcu Dario Saric ile Jackson Muleka arasında pozisyona kırmızı kart çıkması gerektiğini belirten paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Kırmızı kart nedir? Ne zaman verilir? Koleksiyona bunu da ekleyelim! VARmı artıran?"

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı;