Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması! ''Tazminat maddesi...''

Beşiktaş, sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'un, Manchester United'dan gelen transfer teklifi üzerine siyah beyazlı takımdan ayrılmak istediği iddialarına cevap verdi.

Menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Weghorst'tan ayrılık görüşmesi

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden Weghorst hakkında yapılan açıklama şöyle:

"SPEKÜLATİF HABERLER..."

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır."

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"TAZMİNAT MADDESİ İDDİASI HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

"Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür."

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"İNİSİYATİF BEŞİKTAŞ'TADIR"

"Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir."

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"GELİŞME OLURSA..."

"Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."