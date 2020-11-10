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Spor

Beşiktaş'tan Welinton açıklaması

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Welinton'un biceps femoris adalesinde 2. derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

AA10 Kasım 2020 Salı 13:01 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 13:01
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Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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