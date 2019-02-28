Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Güneş'in devam edeceği duyuruldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli takımın başına geçeceği resmi olarak açıklandı.

Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direkörlüğü hakkında da konuşan Fikret Orman, "Şenol Güneş, haziran ayının başına kadar takımın başında kalacak. Şenol Güneş konusunda kulübümüz kısa bir süre içerisinde resmi bir açıklama yapacak, bunu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Güneş'in, Beşiktaş'taki görevine devam edip etmeyeceği sorusuna bir yanıt da, asbaşkan Ahmet Kavalcı'dan geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullanarak yola devam edeceklerini açıkladı.

NTV'ye konuşan Kavalcı, Güneş'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'taki görevine devam edeceğini söylerken, "Şenol Güneş mayıs ayında kadar görevinin başında kalacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bizimle kontratı bittikten sonra milli takımdaki görevine başlayacak." dedi.

Ahmet Kavalcı, A Milli Takım'ın 22-25 Mart'ta oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarında Güneş'in Ay Yıldızlılar'ın başında olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

Federasyonun görevlendirme yazısı ile Şenol Güneş'i takımın başında çağırması halinde bu çağrıya uyacaklarını dile getirirken, "Hocamıız aynı anda 2 takımı çalıştırma durumu uygun bulmayacağını daha önce söylemişti. Fakat Mart ayındaki 1 haftalık süre için Federasyon talepte bulunursa bu isteğe uymak zorundayız. Böyle bir istek olursa sayın Güneş 2 maçta A Milli Takım'ın başında olur. Nisan ve Mayıs ayında da Beşiktaş'taki görevine devam edip, sezon sonu Milli Takım'daki görevine başlar." şeklinde konuştu.