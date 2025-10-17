İSTANBUL 22°C / 14°C
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki geldi.

AA17 Ekim 2025 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a tepki gösterdi.

Uğur Fora, AA muhabirine açıklamasında "Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak kulübümüze karşı bir kez daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun "hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu" iddia eden Uğur Fora, "Yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda, maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız, müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk, bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

