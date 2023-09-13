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Spor

Beşiktaş'tan yeni sözleşme! Gedson Fernandes ile 2027'ye kadar devam

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Yeni sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 'Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

13 Eylül 2023 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan yeni sözleşme! Gedson Fernandes ile 2027'ye kadar devam
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes arasındaki sözleşme, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, sözleşme yenilediğimiz futbolcumuz Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar diledi.

Kulübümüzle sözleşme yenileyen Gedson Fernandes, duygularını şöyle ifade etti:

"Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım.

Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur.

Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak."

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