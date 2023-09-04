Beşiktaş'tan yıldız harekatı! Süper Lig işte şimdi başlıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündeminde üst sıralarda bulunan Eric Bailly için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip, bu transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor. Beşiktaş Eric Bailly'i 1 yıllığına kadrosuna katacak.

BEŞİKTAŞ'TA ERIC BAILLY HAREKATI

Yıldız oyuncu Eric Bailly transferinde oyuncunun kulübü ie sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde siyah beyazlı kulüp Eric Bailly'i kadrosuna katacak.

ERIC BAILLY KİMDİR?

29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da geçiren Eric Bailly, toplamda 23 karşılaşmada forma giyme başarısı gösterdi. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda takımına gol veya asist katkısı sunamadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Eric Bailly'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.