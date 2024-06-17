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Spor

Beşiktaş'tan yılın bombası! Aaron Boupendza için harekete geçtiler

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Aaron Boupendza için flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın bir dönem Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

17 Haziran 2024 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan yılın bombası! Aaron Boupendza için harekete geçtiler
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

ABD'de Cincinnati forması giyen Aaron Boupendza, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Gabon basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, bir dönem Hatayspor'da forma giyen 27 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

SADECE BEŞİKTAŞ DEĞİL

Haberde, Gabonlu yıldızla Atalanta ve Krasnodar'ın da ilgilendiği belirtildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Boupendza'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki golcü, Cincinnati formasıyla 13 maçta forma giydi ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Türkiye'de Hatayspor'da da oynayan Boupendza; Bordeaux, Ajaccio, Al-Arabi, Al-Shabab gibi takımlarında formasını terletti. Kariyeri boyunca 186 maça çıkan yıldız golcü, 78 gol ve17 asistlik performans sergiledi.

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