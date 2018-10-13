Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro kazanan Pepe, Çin ve Katar ekiplerinin radarında Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro kazanan Portekizli stoper Pepe, için Çin ve Katar kulüplerinin menajerler aracılığıyla devreye girdiği öğrenildi.