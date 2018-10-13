Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro kazanan Pepe, Çin ve Katar ekiplerinin radarında
Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro kazanan Portekizli stoper Pepe, için Çin ve Katar kulüplerinin menajerler aracılığıyla devreye girdiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar’ın Portekizli savunmacısı Pepe, kontratındaki 400 bin Euro’luk bonusun ödenmemesi sebebiyle yönetimle sıkıntı yaşamıştı.
Beşiktaş’tan yıllık 5 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki futbolcu için, son gelişmenin ardından Çin ve Katar kulüplerinin menajerler aracılığıyla devreye girdiği ve ara transfer döneminde Siyah- Beyazlılar’ın kapısını çalabileceği bildirildi.
(Fanatik)
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