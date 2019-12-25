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Spor

Beşiktaş'tan, Yunus Mallı hamlesi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

25.12.2019  15:23 - Güncelleme: 25.12.2019  15:23
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
 
A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.
 
Adem Ljajic ve Oğuzhan’dan yeteri kadar performans alamayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin transfer için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.
 
Muhabirimiz Gürler Akgün'ün edindiği bilgilere göre, 6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.
 
(Beinsports)
 

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