Beşiktaş'tan Zapata hamlesi

BEŞİKTAŞ’TA stoper harekatı. Devre arasına girilmeden Pepe ile yollarını ayıran ve Vida için de gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Siyah-Beyazlılar, savunmaya takviye için çalışmalara başladı. Kartal’ın stoper adayları arasında Milan’dan Cristian Zapata’nın da olduğu ortaya çıktı.

BİR ADAY DA İSPANYA’DAN

Beşiktaş, sezon sonunda sözleş- mesi bitecek olan Zapata için İtalyan kulübüne 2 milyon euro teklif edecek. Yönetimin, Milan’la para konusunda anlaşamaması durumunda 32 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı için kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Kartal’ın gündemindeki bir başka stoper adayı ise Villareal’den Ruben Semedo.

MENDEZ&BELLİNİ DE LİSTEDE

İspanyol basını, Beşiktaş’ın sezon başında Huesca’ya kiralanan ancak geri dönen 24 yaşındaki Portekizli stoper için 1 milyon euro civarında bir kaynak ayırdığını yazdı. Stoper için Yeni Malatya’dan Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ile karşı karşı- ya gelen Kartal’ın stoper listesinde Uruguaylı Bruno Mendez ve Santiago Bellini’nin de olduğu kaydedildi.