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Spor

Beşiktaş'ta yeni hedef Jean-Charles Castelletto

Beşiktaş, Nantes'te forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Jean-Charles Castelletto için Fransız ekibine teklif yaptığı belirtildi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni hedef Jean-Charles Castelletto
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Transfer döneminde kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için yeni bir iddia geldi.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulübün Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ VE FEYENOORD'DAN TEKLİF

Kamerunlu futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulübün de Feyenoord olduğu aktarıldı.

Her iki ekibin de 28 yaşındaki futbolcu için Nantes'a transfer teklifinde bulunduğu ancak Fransız ekibinin bu teklifleri geri çevirdiği vurgulandı.

NANTES 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Nantes'ın, Castelletto'yu satmayı düşünmemesine rağmen oyuncusu için 5 milyon euro'luk bir fiyat belirlediği öne sürüldü.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİR

Öte yandan Kamerunlu futbolcunun da bu yaz transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

28 yaşındaki stoperin Nantes ile sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.

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