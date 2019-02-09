Betis, Slimani için haziranı bekliyor

İtalyan gazetesi Tuttosport, Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani’yi devre arasında transfer etmek isteyen ancak başarılı olamayan Real Betis’in, sezon sonunda yeniden harekete geçeceğini yazdı. Haberde, İspanyol kulübünün Fener’deki performansı nedeniyle değer kaybeden Cezayirli santrfor için Leicester City ile yaz transfer döneminde masaya oturacağı belirtildi. Betis’in düşük bir bonservis bedeli karşılığında Slimani’yi almayı planladığı öne sürüldü