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Spor

Beto: ''Galatasaray'da oynamaya açığım''

Süper Lig'de Göztepe formasıyla başarılı performans gösteren Portekizli kaleci Beto, Galatasaray ile ilgili transfer açıklaması yaptı. Beto, 'Galatasaray'da oynamaya açığım' dedi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15
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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Portekizli kaleci Beto, Galatasaray'da oynamayı istediğini söyledi. Göztepe'den ayrılışını ve Galatasaray'a transfer durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"NİYE BANA SÖZLEŞME VERMEDİLER!"

Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme vermediğini dile getiren 35 yaşındaki file bekçisi, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bu koşullarda orada oynayacağımı düşünmüyorum. Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAYA AÇIĞIM"

Galatasaray'da forma giymek istediği vurgulayan deneyimli kaleci, "Menajerimin elinde birçok kulüpten teklif var. Bana kulüplerden detay vermedi. Ama teklifler var, bekliyoruz. Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Galatasaray'da oynamak fırsat olur, orada oynama fikrine sıcak bakıyorum. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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