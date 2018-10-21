Göztepe'nin tecrübeli file bekçisi Beto, Oğuzhan Özyakup'un penaltısını kurtardığı 2-0'lık Beşiktaş galibiyeti sonrasında konuştu.

Maçı kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Portekizli kaleci, "Çok zorlu bir maçtı ama haklı bir galibiyet oldu. Sahada karakter göstererek oynadık. Oynayanı, oynamayanı, tribünde olanı birlik olduk ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Süper Lig'deki 9 penaltının 6'sını kurtaran Beto, "Penaltı kurtarmak bir kaleci için çok güzel bir şey. Nasıl bir oyuncu gol atar, özeldir, kaleci için de kurtarmak özel. En güzel şeylerden biri de takımımızın bugün gol yemeden sahadan ayrılması. Takımıma destek olabildiğim için mutluluk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"ADALEMDE BİR SERTLEŞME HİSSETTİM"

Maç sonunda taraftarlara gitmeleri ve sakatlığı için file bekçisi, "Taraftarlarla buluşmamız Göztepe'nin bir ritüeli haline geldi. Kazansak da, kaybetsek de bize destek oluyorlar. Güzel galibiyetler sonrasında hep berabere onlarla sarılıp kutluyoruz galibiyetleri. Onlarla mutlu oluyoruz. Adalemde bir sertleşme hissettim ve devam etsem daha kötü olabileceğini düşündüm. Bazen daha kötüye gitmemesi için böyle kararlar vermeniz gerekiyor. Ama kalecilerimiz var, bizim kalemiz emin ellerde" diye konuştu.