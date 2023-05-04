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Spor

Beverley: Chicago Bulls şampiyon olursa , Westbrook yüzük istiyor

Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, eski takım arkadaşı Russell Westbrook'un, Lakers'ın bu sezon NBA şampiyonluğunu kazanması halinde bir yüzük istediğini söyledi.

4 Mayıs 2023 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Beverley: Chicago Bulls şampiyon olursa , Westbrook yüzük istiyor
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Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, eski takım arkadaşı Russell Westbrook'un, Lakers'ın bu sezon NBA şampiyonluğunu kazanması halinde bir yüzük istediğini söyledi.

Yeni oyunculara yer açmak için sezon ortasında Lakers tarafından takas edilmiş olan Westbrook, bu gelişme öncesinde LA ekibinde 52 maç forma giymişti ve Beverley'ye göre, Lakers şampiyonluğa ulaşırsa bir yüzük de kendisi için istiyor:

"Russell Westbrook salona gelmişti. Ben de ona 'Hey, Russy. Bugün senden önce geldim. Bunun sebebi sensin. İlk pozisyonda bana karşı sırtı dönükken basket faul almıştın.' demiştim. O da bana 'Hey Pat, Lakers kazanırsa yüzüğümü isterim' demişti. Yalan yok Russ, seninle o gün tam orada, hazır ve nazır bir şekilde o yüzüğü bekliyor olacağız."

Westbrook ve Beverley ikilisi kariyerlerinin başlarında birçok kez anlaşmazlık yaşamış olsalar da, birlikte Lakers'ta takım arkadaşı olduklarında bu anlaşmazlığa bir son vermişlerdi.

  • wesrbrook
  • beverley

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