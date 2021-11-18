İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9498
  • EURO
    12,4362
  • ALTIN
    655.869
  • BIST100
    1705.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beykan Şimşek Göztepe'de formayı unuttu
Spor

Beykan Şimşek Göztepe'de formayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de Beykan Şimşek formayı unuttu.

DHA18 Kasım 2021 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 13:09
ABONE OL

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sezona çok iyi başlangıç yapan ve süre almaya başlayan Beykan Şimşek, 6'ncı haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bir daha süre alamadı.

Direkt olarak oyundan ihraç edilen deneyimli futbolcu 2 maç ceza alırken, Karaman'ın yerine göreve gelen Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro bir daha Beykan'a görev vermedi. Beykan Şimşek Hatayspor karnşılaşmasının ardından oynanan son 6 mücadelede 1 dakika bile oynayamadı. Ligin 2'nci haftasında 2-2 sona eren Demir Grup Sivasspor maçında ağları da sarsan 26 yaşındaki futbolcu, iyi başladığı sezonda yedek kulübesine mahkum oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.