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Spor

Beykan Şimşek'e 4 maçlık men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek'e 4 maç cezası verdi.

IHA2 Mayıs 2025 Cuma 09:42 - Güncelleme:
Beykan Şimşek'e 4 maçlık men cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beyoğlu Yeni Çarşı - Elazığspor maçıyla ilgili kararlarını açıkladı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftada oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek'e 4 maçtan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.05.2025 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

"Elazığspor Kulübü sporcusu Beykan Şimşek'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kurul ayrıca Elazığspor kulübüne 156 bin 600 TL para cezası da verdi.

  • Beykan Şimşek
  • PFDK
  • ceza

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