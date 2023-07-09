Beytullah Sarı Avrupa üçüncüsü oldu

Pamukkale Belediyesporlu güreşçi Beytullah Sarı önemli bir başarıya daha imza attı. Er meydanında aldığı madalyalarla dikkat çeken Sarı, U 15 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 85 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Pamukkale Belediyespor'un sporcuları başarıları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Mavi-beyazlı kulübün çatısı altında spor yaşamını sürdüren 15 yaşındaki Beytullah Sarı, ülke genelinde yapılan yağlı pehlivan güreşlerinde altın madalyalara ambargo koymuştu. Zaman zaman minder güreşlerinde de altın madalyalar alan başarılı sporcu başarı halkasına bir yenisini daha ekledi.

Macaristan'ın Kaposvar kentinde düzenlenen U 15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Beytullah Sarı, 85 kilogramda serbest stilde mindere çıktı. Şampiyonanın üçüncü gününde Beytullah Sarı bağımsız katılım sağlayan Timur Sakirkin'i 10-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Sarı, bu başarısı ile Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Darttan da güzel haberler geldi

Öte yandan Pamukkale Belediyespor'un başarılı olduğu branşlardan birinden daha güzel haber geldi. Avusturya'nın Viyana Kenti'nde düzenlenen Genç Kızlar Çiftler Avrupa Dart Şampiyonası'nda milli takımda bulunan Pamukkale Belediyesporlu Zehra Gemi ve Belinay Tuana rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. İki başarılı sporcu eşli maçlarda İngiliz rakiplerini finalde mağlup ederek Çelik Uçlu Dart Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca bireysel kategoride, Zehra Gemi Tekli Genç Kız maçlarında Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarılar da Denizli'yi gururlandırdı.

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyespor'un gençlerinin başarılarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Gençlerimizin sporla elde ettiği başarı haberlerini aldık. Önce Macaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Beytullah Sarı bronz madalya kazandı. Dart branşında ise Zehra Gemi ve Belinay Tuana Avusturya'nın Viyana kentinde yapılan Avrupa Dart Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldular. Ayrıca sporcumuz Zehra Gemi bireysel kategoride Tekli Genç Kız maçlarında Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporla ilgili olarak verdiğimizin desteklerin bu şekilde karşılığının alınması çok önemli. Sporcularımız Avrupa'da milli formayla ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Aldıkları derecelerle hem Pamukkalemizi hem Denizlimizi hem de ülkemizin adını duyuran sporcularımıza, emek veren antrenörlerimizi ve yöneticilerimize teşekkür ederim" dedi.