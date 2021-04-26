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Spor

Bianca Andreescu'da koronavirüs tespit edildi

Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:45
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Andreescu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 Nisan Cuma günü başlayacak olan Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda oynamayacağını belirtti.

Pozitif test sonuçlarının kendisine Madrid'e geldikten sonra ulaştığını kaydeden Andreescu, "Madrid'e uçuşumdan önce iki kez yaptırdığım testler negatif çıktıktan sonra, ne yazık ki, son testin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Bu nedenle bu hafta sonu Madrid Açık'ta oynamayacağım.' dedi.

Kendisini iyi hissettiğini bildiren Kanadalı sporcu paylaşımında, 'Dinleniyorum, sağlık protokollerine ve güvenlik kurallarına uymaya devam ediyorum. Çok yakında sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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