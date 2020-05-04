İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0334
  • EURO
    7,6947
  • ALTIN
    386.073
  • BIST100
    98885.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bifouma'dan ülkesine gıda ve sağlık malzemesi yardımı
Spor

Bifouma'dan ülkesine gıda ve sağlık malzemesi yardımı

Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Thievy Bifouma, ülkesi Kongo Cumhuriyeti'ne gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:14
ABONE OL

Bifouma’dan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkesine oldukça anlamlı bir yardım geldi. Ligde son oynanan Kayserispor müsabakasında yurt dışı karantinası bulunmasından dolayı forma giyemeyen Bifouma, salgın sürecinde zor günler geçiren ülkesine gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu. Başarılı futbolcunun bu davranışı büyük alkış alırken, yardımlarının süreceği belirtildi.

Bireysel çalışmalarına Ankara’da devam eden Bifouma’nın 15 Mayıs’ta başlayacak takım antrenmanları için Malatya’ya geleceği öğrenildi.

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.