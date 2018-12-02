Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor taraftarının tepkisinin ardından gözyaşlarını tutamadı

Tepkilerin odağında ise mücadelenin son dakikasında mutlak gol şansını değerlendiremeyen Bilal Başaçıkoğlu yer aldı. Kapalı Kala Taraftar Derneği üyeleri, sezon başından bu yana destekledikleri Kayserisporlu oyuncuları, "Formanızı çıkarın, bırakın gidin" diyerek protesto etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın maçın hakemi tarafından itirazları nedeniyle ihraç edildiği, sağ bek Lopes'in kart cezalısı duruma düştüğü ve defansın önemli isimlerinden Sapunaru'nun aldığı darbe sonucunda burnunun kırıldığı karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar takıma tepki gösterdi. Bordo-mavili ekibin 1-0 önde olduğu mücadelenin son dakikalarında oyuna giren Bilal Başaçıkoğlu'nun konuk takım kalecisi Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaptan Umut Bulut'un arkasına doğru atması ve Kayserispor'un beraberlik şansını kaçırması nedeniyle 23 yaşındaki oyuncu taraftarlar tarafından protesto edildi. Başaçıkoğlu'nun, soyunma odasına gittiği sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Öte yandan hafta içinde İzmir'de Altay ile Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelecek sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 15'inci haftasında ise Akhisarspor ile karşılaşacak. Altay maçında forma giyemeyecek olan Lopes'in kart cezası bu karşılaşmayla birlikte sona erecek ve Portekizli oyuncu hafta sonu ligde oynanacak olan Akhisarspor maçında sahadaki yerini alabilecek.