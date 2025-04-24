İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,323
  • EURO
    43,754
  • ALTIN
    4107.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bilal Bayezit: Süper Lig'de kalmak hedefindeyiz
Spor

Bilal Bayezit: Süper Lig'de kalmak hedefindeyiz

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayezit, sezonu başarılı bir şekilde noktalamak istediklerini söyleyerek, 'Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. İnşallah kalan maçlarımızdan da gerekli puanları alırız' dedi.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Bilal Bayezit: Süper Lig'de kalmak hedefindeyiz
ABONE OL

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayezit, Süper Lig'de devam etmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Son 11 maçta hanesine 21 puan yazdırarak kümede kalma adına çok önemli bir adım attıklarını söyleyen kaleci Bilal Bayezit, "Kayserispor'u başarıya taşıyabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Süper Lig'de kalmak hedefindeyiz. Son haftalarda gerçekten önemli çıkışımız var. Kalan Maçlarımızından da gerekli puanları toplayıp ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaleci Bilal Bayezit, Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını da kazanıp çıkışı sürdüreceklerini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.