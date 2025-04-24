Bilal Bayezit: Süper Lig'de kalmak hedefindeyiz

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayezit, Süper Lig'de devam etmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Son 11 maçta hanesine 21 puan yazdırarak kümede kalma adına çok önemli bir adım attıklarını söyleyen kaleci Bilal Bayezit, "Kayserispor'u başarıya taşıyabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Süper Lig'de kalmak hedefindeyiz. Son haftalarda gerçekten önemli çıkışımız var. Kalan Maçlarımızından da gerekli puanları toplayıp ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaleci Bilal Bayezit, Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını da kazanıp çıkışı sürdüreceklerini ifade etti.