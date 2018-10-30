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Bilal Erdoğan: İpek Yolu’nda bulunan yakınlığı pekiştirmiş oluyoruz

Bilal Erdoğan: Çin ve Türkiye’nin İpek Yolu’ndaki yakınlığını okçulukla pekiştirmiş oluyoruz. Çinliler, ilişkilerimizin mesafeler kadar uzak değil, tarihin yakınlığı kadar sıcak olduğunu bilsinler.

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OKÇULAR Vakfı tarafından, Türk Okçuluğu’nun tarihsel gelişimini aktaran ‘Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi’ Çin’in başkenti Pekin’de törenle açıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Çin’den iki ülke ilişkilerine dair şu mesajları verdi:

Ülkeleri birbirine bağ- layan ticari ve siyasi ilişkiler elbette olacaktır. Ancak bu iliş- kileri daha da güçlü kılan kültü- rel yakınlıktır. Birbirinin tarihini tanımasıdır, birbirini daha iyi bilmesidir. Biz de iki ülkenin ilişkilerine, iki devlet başkanının yakınlığına katkıda bulunan bu etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz. İpek Yolu’nda bulunan yakınlığı pekiştirmiş oluyoruz.  Geleneksel okçuluk alanındaki bu yakınlık başka sahalara da genişlesin. Çinliler ile ilişkilerimizi mesafeler kadar uzak değil, tarihin yakınlığı kadar sıcak bilsinler. Milletlerin kültürel zenginliğinin dünyanın bir zenginliği olduğunu düşünüyoruz. Dünya milletlerinin giderek küreselleşme başlığı altında birbirine benzeşmesini değil.  Kendi kimliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde korumasını yüceltmesini arzu ediyoruz.

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