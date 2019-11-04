22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6954
  • 6,3584
  • 276.525
  • 100079
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bilal Erdoğan, Japonya'da Yabusame etkinliklerini katıldı

Bu yıl Japonya'da düzenlenen Yabusame etkinliklerinin Türkiye’den de misafirleri vardı. Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliğe katılarak ata bindi, ok attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japon geleneksel atlı okçuluğu "Yabusame", hem bir savaş sanatı hem de bir spor. Yabusame, bu yıl İmparator Meiji’yi anmak için düzenlenen savaş sanatları festivalinin en önemli parçasını oluşturdu.

Kyodo'daki festivalin Türkiye'den önemli konukları vardı. Organizasyona Etnospor Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, ''2018'deki festivalimiz gerçekten en önemli katılımcılardan bir tanesiydi. Onlar da bizi davet ettiler. Yılın en önemli merasimini Meiji Jingu'da Kasım ayının başında yapıyorlar. Biz de bu sene katıldık. Seneye biliyorsunuz Göçebe Oyunları Türkiye'de olacak. Oraya da davet ederiz muhtemelen'' dedi.

Bilal Erdoğan, gösterileri izlemekle yetinmedi, antrenmanlara katıldı. Ata binerek ok attı. Erdoğan, Yabusame ekibini de Türkiye’ye davet etti. Okçular Vakfında ok atmaya çağırdı.

Ekibin İstanbul’da düzenlenecek ilk organizasyona katılması bekleniyor.

(TRT Spor)

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Meteoroloji Genel Müdürü, 'İklim dengeleri altüst oldu' dedi ve açıkladı: Bu kış...

Meteoroloji Genel Müdürü, 'İklim dengeleri altüst oldu' dedi ve açıkladı: Bu kış...

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Kraliyet ailesini dolandırdılar

Kraliyet ailesini dolandırdılar

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı
 

POPÜLER HABERLER

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Başkan Erdoğan, Suriye sınırında

Başkan Erdoğan, Suriye sınırında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA