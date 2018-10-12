Bilal Erdoğan: Türk Dünyası Kültür Merkezi Erzurum olacak
Bilal Erdoğan: Bu millet, çok daha güçlü bir şekilde bugün üzerine gelen badireleri atlatacak ve bunların içinden çıkacaktır.
DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum’daki Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni’nde konuştu: Son 16 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli duruşu sayesinde gençler özgüven kazandı. Son iki yıldır coğrafyamızdaki birçok yeri ziyaret ettim, yüz milyonlar Türkiye’ye bakıyor. Dünyada mazlumlar yine Türkiye’ye bakıyor ve Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyor. Erzurum, geleneksel sporlarımızın önemli merkezlerinden. Kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Türk Dünyası Kültür Merkezi de Erzurum olacaktır.
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